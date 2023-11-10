صحة غزة : ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي الى 11078 شهيدا

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة ، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على القطاع المستمر منذ 7 تشرين الاول الماضي الى 11078 شهيدا.

وقالت في بيان :" ان عدد الشهداء ارتفع الى 11078 شهيدا ، بينهم 4506 اطفال و3027 امرأة و678 مسنا ، واصابة 27490 بجراح".

وفي اليوم الـرابع والثلاثين من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، في حين اندلعت اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات اسرائيلية توغلت في منطقتين بمدينة غزة.