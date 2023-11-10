حزب الله ينفذ هجوما بطوليا بثلاث مسيرات على قواعد الاحتلال الصهيوني الجبان

نفذ ابطال حزب الله هجوما بطوليا بثلاث طائرات مسيرة على عدد من قواعد الاحتلال الصهيوني الجبان
وقال بيان للحزب اطلعت وكالة انباء براثا عليه نفذت المقاومة الإسلامية حزب الله هجوماً ضد قوات الاحتلال الصهيوني بواسطة ثلاث مسيرات هجومية،
واوضح الييان استهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة)
واكد البيان ان الهجوم المبارك قد حقق اصابات مؤكدة.
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