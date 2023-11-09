الناطق باسم "سرايا القدس" يعلن استعداد "الجهاد الإسلامي" للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين

أعلن "أبو حمزة"، الناطق باسم "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين،عن استعدادهم للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين.
و قال الناطق العسكري لسرايا القدس: "نعلن استعدادانا الإفراج عن "حنا كاستير" والفتى "ياغيل يعقوب" لأسباب إنسانية وصحية".
وأضاف أبو حمزة: "نخلي مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة".
واكد: "المقاومة بألف خير وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة.
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