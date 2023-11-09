هرب من موقعه وقت الهجوم.. إسرائيل تعاقب ضابطا

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن معاقبة أحد عناصرها بعد أن هرب من موقعه عند تعرض جندية في حرس الحدود للطعن في القدس الشرقية، الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان، إن "الضابط الذي لم يذكر اسمه "ترك موقعه وتصرف بشكل مخالف تماما للأوامر والتعليمات وقت الهجوم".

وأضافت: "تم نقل الضابط بعد أن كشف التحقيق عن وجود فشل تأديبي وتشغيلي خطير، في الظروف المحيطة بمقتل الجندية في حرس الحدود روز إليشيفا لوبين (20 عاما)".

وتعرضت لوبين للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل المهاجم البالغ من العمر 16 عاما.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت إصابة المجندة، وفي وقت لاحق أعلنت وفاتها متأثرة بجروحها.