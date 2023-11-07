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انفجارات تهز تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي في كل الأرجاء


قالت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء إن انفجارات تهز تل أبيب، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار تدوي في الأرجاء.

وقالت "كتائب القسام" إنها أطلق رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب الكبرى "ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة".

وذكرت وسائل إعلام أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وأسدود وهرتسليا ورعنانا ورمات هشارون وكفار شمرياهو وقاعدة بالماخيم.

وأشارت أيضا إلى أن صافرات الإنذار دوت في مقر هيئة أركان الجيش الإسرائيلي (الكريا) في تل أبيب.

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