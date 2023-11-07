سوريا - لبنان - فلسطين

الداخلية الفلسطينية: الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب


 أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، على" أن الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب"، مبينةً" أن قرابة 900 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقال الناطق بأسم الوزارة إياد البزم في بيان:" ان عدد مراكز الإيواء في قطاع غزة حاليا بلغ 225 مركز إيواء موزعة على جميع المحافظات، منها 97 مركز إيواء في محافظتي غزة وشمال غزة، يسكنها قرابة 311 ألف نازح"، مؤكداً" أن المقيمين بمراكز الإيواء بمحافظتي غزة وشمال غزة لم يسلموا من قصف جيش الاحتلال".

ولفت إلى" أن ما يصل العالم من صور مجازر الاحتلال لا يمثل سوى 30% بسبب استهداف الصحفيين وقطع الانترنت والكهرباء"، مطالباً بـ"تقديم قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب بسبب المجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين".

وأضاف:" توقفت جميع المخابز في غزة وشمال غزة بعد استهدافها من قبل الاحتلال وعدم توفر الوقود والدقيق مما يهدد بكارثة خطيرة لحياة 900 ألف فلسطيني"، مبيناً" أن الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب وقد تحول إلى ممر موت بعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هناك".

وحذر البزم من" تنفيذ الاحتلال المجازر والضغط النفسي لإجبار أهالي شمال غزة وغزة على ترك منازلهم، فأين يذهبون؟"، جازماً" أن لا مكان آمنا في القطاع، والجنوب غير قابل لاستيعاب كل هذه الأعداد في ظل الحصار".

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الداخلية الفلسطينية: الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب
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