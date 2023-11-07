سوريا - لبنان - فلسطين

بسبب الحرب في غزة.. عمال برشلونة يرفضون شحن معدات عسكرية


أعلنت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن رفضها تحميل وتفريغ أي شحنات عسكرية في ظل الحرب في غزة، وحثت على حماية السكان المدنيين في مناطق الصراع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكرتير النقابة، جوزيب ماريا ديوب إن "القرار الذي اتخذته النقابة يوم الاثنين رمزي في الغالب، ويسعى إلى تشجيع الموانئ الإسبانية الأخرى على أن تحذو حذوها".

والنقابة هي الوحيدة التي تمثل 1200 من عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة.

وقال ديوب إن "المنظمات التي تروج للسلام يمكن أن تساعد النقابة في معرفة الحاويات التي تحتوي على عتاد عسكري. وقال إنه مقتنع بوجود شحنات عسكرية من برشلونة لأنه "ميناء ينقل جميع أنواع البضائع".

ولم يكن من الواضح ما هي تلك المنظمات وما إذا كانت قد وافقت على مساعدة النقابة في هذه الجهود.

وامتنعت هيئة ميناء برشلونة عن التعليق، وفق رويترز، وقالت إنه "ليس لديها بيانات عن الشحنات العسكرية".

وصدرت إسبانيا معدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار يورو (1.39 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمة الشحنات إلى إسرائيل تسعة ملايين يورو، وفقا لأحدث البيانات الرسمية المتاحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية عن مصادر حكومية قولها الأسبوع الماضي إن "إسبانيا لا تخطط لتصدير أي معدات عسكرية فتاكة لاستخدامها في الصراع بين إسرائيل وحماس".

وقالت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة إنها "تعارض جميع أنواع العنف أينما يكون، بما في ذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، مضيفة أن "مقاطعتها تهدف إلى حماية المدنيين في أي مكان".

وتابعت: "لا يوجد سبب يبرر التضحية بالمدنيين".

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