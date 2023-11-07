سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام تدمر 15 دبابة وآلية للاحتلال بمحاور التوغل في غزة


دمّرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 15 آلية للاحتلال الصهيوني، بقذائف الياسين على مشارف مخيم الشاطئ غرب غزة، وبيت حانون، في وقت تستمر فيه ملاحم وبطولات التصدي للتوغل الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب تواصل الرشقات الصاروخية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته.

ومساء اليومـ أعلنت كتائب القسام قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين شمال بيت حانون بقذيفتي “الياسين 105”.

وقبل ذلك، اعلنت أنها دمّرت دبابتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفة “الياسين 105” وعبوة العمل الفدائي، ولاحقا أعلنت تدمير دبابة إضافية.

كما دمرت كتائب القسام دبابة صهيونية في منطقة الزراعة شمال بيت حانون بقذيفة “الياسين 105”.

وعرضنت كتائب القسام فيديو جديد لمجاهديها وهم يلتحمون مع القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويدمرون عدداً من الآليات.

ومساء اليوم أعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين إضافيتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي “الياسين 105”

وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين صهيونيتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي “الياسين105”.

وقبل ذلك، قالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف “الياسين105”.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لدك تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام-لبنان، مساء الاثنين، قصف مغتصبة “نهاريا” وشمال حيفا شمال فلسطين المحتلة ب16 صاروخاً.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إن القصف يأتي ردًّا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 14 قذيفة أطلقت باتجاه البلدات الحدودية مع لبنان.

وأفاد مراسلنا، أن اشتباكات ضارية شهدتها محاور التوغل المختلفة، وسمعت فيها أصوات انفجارات واشتباكات، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الاشتباكات ترد تباعًا إلى المكتب الإعلامي لكتائب القسام.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر الماضي، بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 2000، وبإصابة أكثر من 6000 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

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