سوريا - لبنان - فلسطين

غوتيريش: غزة أصبحت مقبرة للاطفال


أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مشيراً إلى أن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن.

وقال غوتيريش في كلمة من نيويورك، أن "المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي الحاجة".

كذلك عبّر عن قلقه من "اتساع الصراع الدائر إلى مناطق اخرى في العراق وسوريا، ومناطق اخرى في الضفة الغربية".

وأكد على "ضرورة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غوتيريش: غزة أصبحت مقبرة للاطفال
نتنياهو لا تعبث معنا..!
"القسام" تعلن تدمير سادس دبابة إسرائيلية بهجمة واحدة
جنود صهاينة يتحدثون عن معارك غزة: نرى أشباحا لا مقاتلين
أمر بإخلاء مستوطنة "إسرائيلية" بسبب قصف من لبنان
"حزب الله" ينفذ هجوما ضخما على مواقع إسرائيلية
في ظلال طوفان الأقصى "17" نهاية الحرب قريبةٌ ووقف العدوان حتميٌ
الكيان الصهيوني المؤقت إفساد مستمر وجرائم لا توصف.
نتانياهو يُصَعِد شمالاً..حزب الله يرُد وللرَد تَتِمَّة؟
مجموعة من ضباط الاجهزة الامنية الفلسطينية تطالب محمود عباس بالمواجهة الشاملة مع العدول الصهيوني
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك