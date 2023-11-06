غوتيريش: غزة أصبحت مقبرة للاطفال

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مشيراً إلى أن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن.

وقال غوتيريش في كلمة من نيويورك، أن "المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي الحاجة".

كذلك عبّر عن قلقه من "اتساع الصراع الدائر إلى مناطق اخرى في العراق وسوريا، ومناطق اخرى في الضفة الغربية".

وأكد على "ضرورة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع".