عناصر "داعش" تستعد للهروب و"قسد" تستنفر قواتها.. ماذا يحصل بسجن "غويران" السوري؟

استنفرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قواتها، بمحيط سجن الصناعة "غويران" بمدينة الحسكة، وأغلقت المداخل المؤدية للسجن، وسط معلومات أولية وغير مؤكدة عن استعصاء وهروب سجناء من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوى الأمنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرق سوريا، أغلقت جميع الطرقات في أحياء مدينة الحسكة، تزامناً مع عصيان لمساجين من تنظيم "داعش" في سجن الصناعة "غويران".

وذكر المرصد على حسابه عبر منصة "إكس" أن "عناصر داعش ينفذون عصياناً في سجن غويران بالحسكة، فيما تتجهز القوى الأمنية لهجوم مماثل لعملية الفرار الكبرى".

وشهد سجن "غويران" الواقع في مدينة الحسكة السورية في 20 كانون الثاني/ يناير 2022 هجوماً ل‍داعش، أدى لمقتل المئات من الجانبين.

وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية آنذاك عن الحصيلة النهائية للهجوم، فقد بلغ عدد القتلى 117 من قوات "قسد"، 77 من حامية السجن و40 من المقاتلين، إضافة لمقتل أربعة مدنيين، بينما بلغ عدد قتلى التنظيم من المهاجمين والسجناء قرابة 374 شخصاً.

فيما تمكّن المئات من عناصر التنظيم المسجونين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من الفرار في غضون تلك الاشتباكات، وقُدِّرت أعدادهم بنحو 800 عنصر.