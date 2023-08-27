سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يعرض غنائم حروبه مع إسرائيل و"أنطوان لحد" وفي "سوريا" والقصير


نظم "حزب الله" اللبناني جولة للإعلاميين على متحف بعلبك الجهادي "حكاية الشمس للأرض" في بعلبك، وتضمن المعرض غنائم المعارك ضد إسرائيل وميليشيا أنطوان لحد وفي حرب سوريا والقصير.

وأقيم المعرض على مساحة 10452 مترا مربعا، تحاكي مساحة لبنان، وبلغ عدد المدرعات التي عرضها الحزب نحو 50 آلية من بين الغنائم التي حصدها منذ العام 1982- تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مرورا بالتحرير الأول لجنوب لبنان عام 2000.

وبالإضافة إلى ذلك، تم عرض آليات أخرى وأسلحة تم اغتنامها من الجيش الإسرائيلي خلال انتصار تموز-يوليو 2006، وآليات غنمتها من العدو خلال التحرير الثاني للسلسلة الشرقية وجرود البقاع عام 2017.

 

 

كما تضمن المعرض أسلحة حديثة متطورة وصواريخ دفاع جوي من نوع "سام 6"، وأسلحة بريطانية وأمريكية وروسية، تم تطويرها وتحديثها، ومن ثم استخدامها في المعارك ضد إسرائيل والمجموعات، وفي حربها ضد الإرهابيين في سوريا.

 

 

وأكد مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله"- البقاع، أحمد ريا، في كلمة له أن "الهدف من المعرض الجهادي هو توجيه عدد من الرسائل للأعداء وأولها للعدو الصهيوني، ولأول مرة يكشف عن أنواع جديدة من الأسلحة المتطورة".

بدوره، تحدث القيادي الفلسطيني وائل عدوان، باسم الفصائل والقوى الفلسطينية، فأكد أن "العدو الصهيوني حقا أوهن من بيت العنكبوت"، موجها رسالة إليه قائلا: "مهما امتلكت من القدرات، فإن المجاهدين في لبنان وفلسطين، لهم إرادة العمل والتصدي ولديهم الثبات ولديهم من القوة ما يجعلهم قادرين على تحقيق الأهداف".

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