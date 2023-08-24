أبناء السويداء علينا بلغة العقل والتعقل

حسين المير ||

من كل المحافظات السورية

التي يعاني فيها الشعب مايعاني من نقص وفقر واحتياجات وعجز تام !!!!!

لماذا لم نرى تحركاً شعبياً في جميع المحافظات ...

إلا في السويداء وفي كل مدة زمنية نشاهد هذه الظاهرة

والتي يتخللها اعتداءات على المباني الحكومية ورفع رايات

مغايرة لعلم الوطن والتهجم على رمز الوطن وحرق الصور

مع توافقنا جميعاً على بعض المطالب المحقة ورؤيتنا المشتركة للتقصير الحكومي اتجاه الشعب الذي صمد مع دولته طيلة فترة الحرب والعدوان الخارجي والذي مازال مستمراً لحد الآن !!!

إلا أننا غير موافقون على الأسلوب الذي يتبعه وينفذه أهلنا

وأخوتنا في السويداء والذي سيعيد الأمور إلى المربع الأول من الأزمة السورية لذا نحن نقول علينا بالحوار ولغة العقل والتعقل وكل مطلب محق ستكون له أذن صاغية لدى رئاسة الجمهورية وستعطى الأوامر للحلول فقط مزيداً من الصبر

والوطن أغلى من الجميع والحفاظ عليه واجب على كل فرد

من المجتمع وإن إستمرار الوضع بهذه الطريقة يعني أن أهداف الأعداء الذين يسعون لتدمير سورية وتقسيمها وفدرلتها قد نجحت ووصلت لمبتغاها...

ولا أعتقد بأن العقلاء والوطنيين والمحبين لسورية يقبلون ذلك واهل السويداء هم أهل الكرم والنخوة والعروبة ولهم ذكريات وبصمات في طرد المحتلين عن بلادنا نتمنى من الجميع الصبر والحوار هو الحل الأنسب حفاظاً على أمن وامان بلدنا وحقنا لدماء شعبنا السوري الذي يسعى الأعداء

كي يراه يسيل بين الاخوة وأبناء الوطن الواحد الذي يجب أن يتصدى لكل المؤامرات والمخططات التمزيقية والتدميرية لبلدنا ..