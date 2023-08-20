سوريا - لبنان - فلسطين

في سوريا.. "توتر جوي" بين التحالف الدولي والقوات الروسية


أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، أن طائرتين من طراز "إف-35" تابعتين لـ "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا، اقتربتا السبت، بشكل خطير من طائرتين من طراز "سوخوي-35" تابعتين للقوات الجوية الروسية في منطقة التنف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 19 أغسطس، من الساعة 06:08 إلى 06:16 في منطقة التنف، على ارتفاع حوالي 9000 متر، أقدمت مقاتلتان من طراز إف-35 للتحالف على تنفيذ اقتراب خطير من طائرتين من طراز سو-35 تابعتين للجيش الروسي".

وأضاف البيان: "كانت القوات الجوية الروسية تقوم برحلة مخططة على طول الحدود الجنوبية ل‍سوريا، واتخذ الطيارون الروس، الذين أظهروا احترافية عالية في التعامل مع هذا الموقف، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام مع طائرات التحالف".

وبحسب كوليت، يستمر التحالف بمثل هذه الإجراءات في خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وأشال القائد الروسي، إلى أنه تم تسجيل سبع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب في ساعات النهار، تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وأضاف: "في منطقة التنف، تم تسجيل 14 انتهاكا يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز إف-35، ومقاتلتين من طراز إف-16، ومقاتلتين من طراز تايفون، واثنتين من طائرات التحالف المسيّرة متعددة الأغراض من طراز MQ-1C".

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