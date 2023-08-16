لبنان بلا كهرباء.. هذا السبب

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بانقطاع التيار الكهربائي عن كافة أنحاء لبنان عصر اليوم؛ بعد أن اتخذت الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، قرارا بتسليمهما إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

وأفادت معلومات قناة "الجديد" بأن الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، "برايم ساوث"، ستقوم بتسليم المعملين لمؤسسة كهرباء لبنان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

وكشفت معلومات قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن "برايم ساوث" اتخذت هذا القرار بعدما تراكمت مستحقاتها لدى كهرباء لبنان وبلغت 83 مليون دولار لم تتقاض منها سوى نحو مليوني دولار، مؤكدة أن الشركة لا يمكنها الاستمرار بالعمل في هذا الواقع، لا سيما أنه ليس هناك من مؤشرات على أن ما تجبيه كهرباء لبنان سيتم تحويله إلى دولارات تستخدم في تشغيل المعامل وتأمين قطع غيار للصيانة.