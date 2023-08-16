الى كل المترددين باللحاق بموكب الفتح المبين والنصر المظفر!

محمد صادق الحسيني ||
اقلعوا عن تيئيس الناس وتثبيط عزائمهم
الجمهور الشعب الناس يعرفون اكثر منكم
الجمهور الشعب الناس يلمسون اكثر منكم
غير ان الجمهور الشعب الناس يعتبرون انفسهم معنيين بوطنهم ولا يريدون تركه في مهب الرياح
ويعرفون متى ينتقدون وكيف ينتقدون وكيف يبقون باب الامل مفتوحا
وعلى سبيل المثال لا الحصر:
لماذا تريدون سرقة فرحة الناس بامكانية تحول لبنان الى بلد نفطي وبلد طاقة !؟
نعم الناس تعرف السارق والفاسد وووو
لكنها تعرف ايضا ان هذا البلد فيه النبيل والمقاوم الحريص على ثرواته
وانه سيكون للفاسدين وللسارقين بالمرصاد
وعليه من حقهم ان يفرحوا بتحرير البحر
بعد ان فرحوا ولا يزالون بتحرير البر
وهم دائما يرفضون الركون للمرجفين
وعيك _ بصيرتك
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