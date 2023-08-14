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سوريا - لبنان - فلسطين
السيد نصر الله: يبدو أن هناك قراراً اميركياً بعودة "داعش" الى العمل في العديد من الساحات
وكالة انباء براثا
78
2023-08-14
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