سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الاعلام اللبناني يكشف عن أسباب اغلاق التلفزيون


أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، اليوم الجمعة، إن ما جرى تداوله من أخبار بشأن اتخاذ قرار بإغلاق تلفزيون لبنان بـ"شكل نهائي" عار من الصحة.

وقال الوزير، في بيان، أن "قرار تجميد البث جاء "في ظل إصرار رئيس نقابة موظفي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق على وقف بث البرامج واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبث البيانات الصادرة عنها حصرًا"، مضيفًا أن ذلك "الأمر يكبد خزينة الدولة نفقات كبيرة".

وأشار إلى "الجهود المبذولة في سبيل تأمين مستحقات موظفي تلفزيون لبنان المتأخرة منذُ عام، مبينًا أن تلك المستحقات المتأخرة تقف وراء الإضراب".

وبحسب البيان، فإن "عددًا من مستخدمي تلفزيون لبنان وكافة مديري الشركة، باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار رئيس نقابة الموظفين الشدياق، وبعض من أعضاء النقابة".

ونقل البيان عن الوزير مكاري تأكيده على "دعمه لكل خطوة "كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل".

وكانت الشدياق قد أكدت في تصريحات صحفية، أن "الإضراب ليس موجها ضد أحد، ويهدف إلى المطالبة بمستحقات مستخدمي تلفزيون لبنان، مشيرة إلى أن هذه المستحقات لم تصل بعد إلى جيوب الموظفين".

وكان تلفزيون لبنان توقف عن البث، اليوم الجمعة، بعد أن اقتصر بثه لمدى أيام على الموسيقى الكلاسيكية، بفعل الإضراب المفتوح الذي نفذه موظفو التلفزيون؛ احتجاجا على التأخر في صرف مستحقاتهم.

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