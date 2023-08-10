سوريا - لبنان - فلسطين

تعرض وزير الدفاع اللبناني لمحاولة اغتيال


ذكرت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، انه تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، لإطلاق نار في منطقة الحازمية، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة.

وكشفت وسائل الاعلام عن معلومات أولية تفيد بأن "الحادثة مثلت "محاولة اغتيال"، وأن سليم بخير ولم يصب في الحادث".

وقال سليم في حديث لـ"إم تي في" إنه "بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص".

وأشارت مصادر إلى أن "المحاولة وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت".

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