سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. ميقاتي يعلن عن عقد جلسة للحكومة في مقر البطريركية المارونية


أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستعقد جلسة لها في مقر البطريركية المارونية الصيفي، في الديمان، وذلك في مخرج لأزمة تعطل جلسات الحكومة.

وقال ميقاتي عقب لقائه البطريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إن "موضوع الجلسة الحكومية في الديمان يتمحور حول التأكيد على القيم الإنسانية والتمسك بالوحدة الوطنية".

واشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه "تباحث مع البطريرك الراعي في ملف النازحين السوريين"، معتبرا أن "لبنان يعاني الكثير بسبب تلك القضية وأي موضوع ينعكس سلبا على إقتصادنا هو مرفوض من الناس والشعب".

وطالب ميقاتي باسم كل الوزراء "بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان".

ويعد انعقاد جلسة حكومية في مقر البطريركية المارونية، سابقة في تاريخ لبنان، وتأتي في سياق اعتراض أحزاب مسيحية على ممارسة ميقاتي صلاحيات غير منوطة به، في ظل الفراغ الرئاسي، وسط اتهامات بمحاولته السيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان.. ميقاتي يعلن عن عقد جلسة للحكومة في مقر البطريركية المارونية
لبنان/ رياض سلامة: دخلَ بسلامة وخرجَ بندامة
الإنعزاليون في لبنان يرقصون عُراة من الكرامة الوطنية..!
هل يخرج الحزب نفسه من السياسة ويعود الى حالة ما قبل 2005
بعد مغادرة سلامة.. حاكم مصرف لبنان المؤقت يعد بالإصلاح
هدد بالمقاطعة.. رسالة جديدة من السيد حسن نصر الله للسويد والدنمارك
المسيّرات فوق سوريا تثير خلافاً جديداً بين واشنطن وموسكو
انفجار سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب في سوريا
هل تحتاج أرض فلسطين دليل من أجل إثبات هويتها العربية؟
تربع نتنياهو بجدارة على قمة عرش النرجسية بعد إزاحة نيرون
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك