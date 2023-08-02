لبنان.. ميقاتي يعلن عن عقد جلسة للحكومة في مقر البطريركية المارونية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستعقد جلسة لها في مقر البطريركية المارونية الصيفي، في الديمان، وذلك في مخرج لأزمة تعطل جلسات الحكومة.

وقال ميقاتي عقب لقائه البطريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إن "موضوع الجلسة الحكومية في الديمان يتمحور حول التأكيد على القيم الإنسانية والتمسك بالوحدة الوطنية".

واشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه "تباحث مع البطريرك الراعي في ملف النازحين السوريين"، معتبرا أن "لبنان يعاني الكثير بسبب تلك القضية وأي موضوع ينعكس سلبا على إقتصادنا هو مرفوض من الناس والشعب".

وطالب ميقاتي باسم كل الوزراء "بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان".

ويعد انعقاد جلسة حكومية في مقر البطريركية المارونية، سابقة في تاريخ لبنان، وتأتي في سياق اعتراض أحزاب مسيحية على ممارسة ميقاتي صلاحيات غير منوطة به، في ظل الفراغ الرئاسي، وسط اتهامات بمحاولته السيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية.