سوريا - لبنان - فلسطين

هدد بالمقاطعة.. رسالة جديدة من السيد حسن نصر الله للسويد والدنمارك


وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم السبت 29 تموز/يوليو 2023، رسالة جديدة من حسن نصر الله للسويد والدنمارك.

وقال السيد نصر الله في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم، في تدنيس القرآن "يجب أن يفهم كل العالم إننا أمة لا تتحمل الاعتداء والاساءة إلى مقدساتها ورموزها، وسيرى العالم شجاعة هؤلاء الشباب المستعدين لفداء دينهم ومصحفهم"، مبينا، "على الدول الإسلامية أن تبلغ السويد والدنمارك بإن تكرار الإساءة لمقدساتنا سيقابل بالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية

وأضاف: "على شباب المسلمين أن يتصرفوا بمسؤوليتهم وأن يعاقبوا المدنسين والمسيئين وأن لا ينتظروا أحداً للدفاع عن دينهم، وعلى الدول الاسلامية ووزراء خارجيتها أن يتخذوا قرارات بمستوى الإساءة الذي حصل في السويد والدنمارك على دينهم".

وأشار إلى أن "الاصرار الذي حصل في الأيام الماضية من الاساءة إلى المصحف في الدنمارك والسويد هو عدوان على الاسلام وعلى ملياري مسلم"، مردفاً بالقول: "يجب أن يسمع العدو من جميع المسلمين موقفاً حاسماً".

وبشأن المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، ذكر  السيد نصر الله: "هنا من الضاحية نؤكد وقوفنا في حزب الله والمقاومة إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل ما نملك، هذه المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع الغدة السرطانية واليوم الشعب الفلسطيني يمشي في خيار المقاومة ويقاتل".

وتابع: "أمام كل التحديات القائمة واجبنا يفرض علينا أن نكون حاضرين في كل الميادين مهما كانت التضحيات"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الارض ولا سيما في الغجر اللبنانية".

ولفت السيد نصر الله، إلى أن "خطر الثقافة المنحرفة بدأ في لبنان، من خلال بعض الجمعيات"، مطالب الحكومة اللبنانية بـ"أن تراقب وأن تحمي الجيل المقبل، كما عليها الاستمرار في تحمل مسؤوليتها لا سيما تعقيدات حياة الناس ويجب عدم تعطيل البرلمان".

وأردف: "من الواضح أن الجميع سينتظر شهر أيلول ونعتقد أن فتح الباب أمام حوارات جادة قد يفتح آفقاً في جدار الموضوع الرئاسي، مختتماً حديثه بالقول: "نحن أمام معركة مفتوحة دفاعاً عن لبنان وشعوبنا في وجه الحصار والعقوبات ونهب الثروات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هدد بالمقاطعة.. رسالة جديدة من السيد حسن نصر الله للسويد والدنمارك
المسيّرات فوق سوريا تثير خلافاً جديداً بين واشنطن وموسكو
انفجار سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب في سوريا
هل تحتاج أرض فلسطين دليل من أجل إثبات هويتها العربية؟
تربع نتنياهو بجدارة على قمة عرش النرجسية بعد إزاحة نيرون
انفجار بمنطقة "السيدة زينب" في سوريا..
الشيخ قاسم: ادعو الدولة اللبنانية الى طرد السفيرة السويدية
الوزير بويز، يخشى أن تتجاوز الأزمة الرئاسة، لتدق أبواب إعادة النظر بالنظام اللبناني ككل.
بنهاية المطاف لبنان إلى أين؟ وما الذي يُرسَم له في الخفاء ؟!
مشروع أميركي كبير يُحَضَّر للبنان جعجع وريفي أهم أدواته
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك