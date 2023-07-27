انفجار سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب في سوريا

أفادت وسائل اعلام سورية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار سيارة مفخخة بمنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق وسط انباء عن وقوع إصابات.
سورياوقالت الوسائل الإعلامية ان "سيارة مفخخة بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة انفجرت بمدينة السيدة زينب شارع كوع السودان والمعلومات الأولية تشير إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات".
ويذكر انه قبل يومين "أصيب مدنيان بتفجير عبوة ناسفة بدراجة نارية في منطقة السيدة زينب، بريف دمشق.
وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق "دراجة نارية مفخخة انفجرت في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام".
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