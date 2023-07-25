سوريا - لبنان - فلسطين

انفجار بمنطقة "السيدة زينب" في سوريا..


أصيب شخصان في انفجار دراجة نارية مفخخة، اليوم الثلاثاء، بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبحسب الوكالة التي وصفت الحادثة بـ"الإرهابية"، فإن الدراجة المفخخة انفجرت أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام، مما أسفر عن وقوع إصابتين.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانفجار الدراجة النارية "دون معرفة طبيعة التفجير"، مشيرا لوقوع أضرار مادية بجانب الإصابتين.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور قالوا أنها لدراجة نارية انفجرت أمام حافلة ركاب. 

 

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