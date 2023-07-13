السيد حسن نصر الله : موقف روسيا من حادثة حرق القرآن أحرج الغرب

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، أن الشخص الذي أحرق المصحف الشريف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي، وهدفه بث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.

وفي كلمة له، أضاف نصر الله: "تنديد رجال الدين المسيحيين بحادثة حرق المصحف ساهم بنحو كبير في منع الفتنة".

وتابع: "شعوب المنطقة يجب أن تطالب الحكومات بموقف أكثر صرامة من قضية حرق المصحف الشريف".

وأشار سماحة السيد حسن نصر الله إلى أن "موقف روسيا اللافت من موضوع حرق المصحف الشريف أحرج الدول الغربية".

وفي وقت سابق، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.