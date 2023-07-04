سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. القضاء الفرنسي ينقل أصول مجمدة لحاكم المصرف المركزي الى بيروت


أكد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، اليوم الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.

وقال المكتب في تصريحات صحفية ان " القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية".

وكانت منظمة يوروجست أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي 127.78 مليون دولار في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية ل‍رويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.

وكانت قاضية فرنسية قد وجهت إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس الجمعة، بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.

وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة، ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني، راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلا عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

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