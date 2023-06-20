سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يشيد بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون


حزب الله : المقاومون الأبطال الذين نفذوا العملية النوعية في مستعمرة عيلي شمال رام الله وأدت إلى مقتل عدد من الجنود والصهاينة وجرح آخرين

حزب الله: العملية تدل على جهوزية المقاومة وقدرتها على ضرب العدو والرد على جرائمه في المكان والزمان اللذين تختارهما

حزب الله يشيد بالتصدي البطولي لمقاومي جنين  وإخوانهم المجاهدين الذين فاجأوا قوات الاحتلال ووجهوا لها صفعة مؤلمة واشتبكوا معها لساعات طويلة قبل أن تتمكن من سحب آلياتها المحترقة من ساحة المعركة.

حزب الله: مواجهات الأمس واليوم كشفت يقظة المقاومة_الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وقدرتها على مواجهة أساليب الغدر الصهيوني وتلقين العدو الدروس والعبر التي ستجعله يفكر مليا قبل ارتكاب حماقات جديدة

حزب الله  العدوان الصهيوني على #مخيم_جنين ويستنكر بشدة الأعمال الوحشية  والهمجية التي قامت بها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينينيين

حزب الله يوجه كل التحايا لأرواح #الشهداء الطاهرة ويسأل الله العافية للجرحى ولشعبنا الفلسطيني المقاوم النصر والعزة

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