سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل وإصابة 8 إسرائيليين بإطلاق نار فلسطيني في الضفة


قُتل 4 إسرائيليين وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في مدينة نابلس وسط الضفة الغربية.

وأفادت هيئة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، بمقتل 4 إسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من مستوطنة "عيلي" شمال الضفة.

وذكرت الهيئة أنه تم نقل أربعة جرحى آخرين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، أحدهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة وواحد في حالة خفيفة.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن العملية وقعت في محطة محروقات عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقتل وإصابة 8 إسرائيليين بإطلاق نار فلسطيني في الضفة
هذه حقائق المؤامرة العدوانية الأمريكية الأوروبية العدائية ضد سوريا
لماذا تصر أوروبا على مواصلة إعلان الحرب على سوريا؟!
إحذروا الدور القطري في لبنان..!
ماذا بعد إعلان مَوت المشروع الأميركي الكبير في لبنان ظ1
لبنان/  ١٤حزيران يوم النكبه لفريق عَوكَر
إخراجُ غزةَ من الصراع غايةٌ إسرائيليةٌ ومساعي دوليةٌ
تفاصيل جديدة تخص الجنود الأمريكيين المصابين بسوريا: أعضاء في وحدة كوماندوز
أيها الجدار لا ترتفع بين اللبنانيين..!
مناورات اللكمة القاضية تستخف بالنتائج وتستهين بالخسائر
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك