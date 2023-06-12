سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يهدد إسرائيل: أذا اخطأتم سندخل الجليل


أوضح رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين، أن رسالتهم لإسرائيل هي بأن أي زلة نتيجة حسابات خاطئة من قبل إسرائيل، فإن قوات الحزب "ستدخل الجليل".

وفي حوار مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، لفت هاشم صفي الدين إلى "المناورات الأخيرة كانت لوحدة الرضوان" الخاصة في "حزب الله (وحدة النخبة)، في ذكرى "انتصار المقاومة".

وأشار صفي الدين إلى أن "الأمين العام ل‍حزب الله حسن نصر الله قال مرارا إنه "في أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة من قبل اسرائيل فإن صواريخنا ستصل إلى تل أبيب، وقوة "الرضوان" ستدخل إلى الجليل".

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله": "المقاومة أرادت أن توصل رسالة واضحة أن كل ما تحدثنا عنه سواء عن قوة الرضوان والدخول الى الجليل أو المواجهة الجادة والحاسمة والقوية والجهوزية الدائمة في كل وقت، نحن في جهوزية دائمة، فإن هذه الرسالة هي جدية وفعلية وليست مزحة".

وأكمل: "حينما أردنا أن نظهر لهم الجدار الذي اصطنعوه وهم لا يقاتلون إلا من وراء الجدران المحصنة، نقول لهم إن هذا الجدار سوف يتحطم وهذه التلال وهذه الوديان سوف نصل إليها حتما وهي مناطق الفلسطينيين، ويجب أن تعود الى الفلسطينيين، وجدية هذه الرسالة أظهرت للجميع أن هناك جهوزية حقيقية".

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