سوريا - لبنان - فلسطين

موسكو توجه اتهاماً لواشنطن يخص الطيران في سوريا


أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، أن القوات الأميركية تنتهك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا.

وقال أوليغ غورينوف، إن طياري القوات الجوية الأميركية ينتهكون مذكرة عدم الاشتباك في سوريا، مشيرا إلى أنهم ينشطون أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية، وفق ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".

وأضاف:"يواصل طيارو القوات الجوية الأميركية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم برحلات مجدولة في شرق سوريا".

وقال المسؤول روسي، إن استمرار الانتهاكات الجسيمة للمذكرات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.

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