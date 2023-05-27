سوريا - لبنان - فلسطين

وفد سعودي يصل دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة المملكة


وصل وفد سعودي فني، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة لدى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "زيارة الوفد السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي تأتي إنفاذا لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية في سوريا".

والتقى العنزي لدى وصوله إلى دمشق بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق، بحسب الوكالة.

وعبر معاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان عن ترحيبه بالوفد السعودي واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمته، فيما شكر العنزي الجانب السعودي على حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول.

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