سوريا - لبنان - فلسطين

الولايات المتحدة.. مشرعون أمريكيون يعتزمون تقديم مشروع قانون لمنع تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري


ذكر موقع "سويس أنفو"، أن مجموعة مشرعين أمريكيين تعتزم تقديم مشروع قانون يهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشار الموقع بأن "مجموعة المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعتزم تقديم مشروع القانون الذي يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، ويهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع سوريا".

وأضاف أن "مشروع القانون، يمنع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020".

ويأتي مشروع القانون بعد أن طوت الدول العربية يوم الأحد الماضي، صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الرئيس السوري بشار الأسد، بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية.

وأوضح الموقع أن "الولايات المتحدة تقول إنها لن تطبع العلاقات مع الرئيس السوري وستظل عقوباتها سارية".

وقال مسؤول في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن "مشروع القانون سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون".

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