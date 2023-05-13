إذاعة الجيش الإسرائيلي: فشل أولي للجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ"فشل أولي" للجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت نقلا عن مصدر مطلع، تفاصيل الاقتراح المصري بخصوص التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر مطلع على جهود المفاوضات قوله إن "الاقتراح المصري الموضوع على الطاولة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يدعو إلى وقف إطلاق نار بين الطرفين اعتبارا من منتصف الليلة".

وأضاف المصدر: "الاقتراح لا يشمل تعهدا إسرائيليا بإيقاف عمليات الاغتيال، ولا يزال حاليا الوسطاء ينتظرون رد إسرائيل والجهاد"