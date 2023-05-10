سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في دمشق


ذكرت وكالة "سانا" السورية أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة برزة في العاصمة السورية دمشق، دون تقديم توضيحات عن حجم الأضرار والخسائر.

وأفادت وزارة الداخلية السورية، بإصابة ضابط و 4 عناصر أمنية بانفجار سيارة وقع صباح اليوم في قسم شرطة "برزة" في العاصمة دمشق.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية السورية، نشرته عبر صفحتها في فيسبوك فإن "مركبة شرطية انفجرت صباح اليوم ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق؛ ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر إصابات متفاوتة".

وقال البيان: "على الفور حضرت الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق، وتم إسعاف المصـابين إلى المشفى وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحـادثة".

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