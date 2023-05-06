سوريا - لبنان - فلسطين

روسيا تحذر واشنطن من انتهاك مذكرة عدم الاشتباك في سوريا


حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اوليغ غورينوف، من استمرار القوات الامريكية في انتهاك المذكرة الامريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا.

وقال غورينوف: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الارهاب بقيادة الولايات المتحدة ، يواصل انتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران الحربي الروسي والامريكي في سوريا".

واضاف: "يسجل طيارونا في طلعاتهم الدورية في سوريا تصويب اجهزة الرصد والاستهداف الامريكية على طائراتهم، في انتهاك صارخ للاتفاقات الثنائية".

كما اكد غورينوف، تسجيل 210 انتهاكات خلال آذار الماضي، تمثلت بتحليق طائرات مسيّرة تابعة لتحالف واشنطن في سوريا دون ابلاغ الجانب الروسي.

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