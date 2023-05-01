الصفدي : اطلقنا عدة مسارات ووضعنا خارطة طريق لحل الازمة السورية

اكد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي :" ان اجتماع عمان بشأن الازمة السورية كان ايجابيا وتم التركيز فيه على الجانب الانساني ".
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن سوريا في عمان :" اطلقنا عدة مسارات ووضعنا خارطة طريق لحل الازمة السورية ".
واضاف :"ما نريده هو حل الازمة ومعالجة كل تبعاتها السياسية والامنية والانسانية "، مشيرا الى :" ان الحلول يجب ان تلبي طموحات الشعب السوري ".
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