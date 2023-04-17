المقداد من الجزائر: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية قادم لا محالة وسنرد في الوقت الذي يخدمنا نحن

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق.
وفي مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، قال فيصل المقداد: "إسرائيل معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عما يتم الآن على الساحة الفلسطينية".
وأضاف المقداد: "دعمنا للشعب الفلسطيني هو رد على الهجمات الإسرائيلية".
وأردف: "إسرائيل تعرف وتعي أن الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة..سنرد على إسرائيل في الوقت الذي يخدمنا نحن".
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