سوريا - لبنان - فلسطين

المقداد: لا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير لإعادة لم الشمل العربي "لتصفية" المشاكل


أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي".

وفي مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، قال فيصل المقداد: "وقوف الجزائر إلى جانب سوريا يثير التفاؤل في كل الدول العربية"ـ مشيرا إلى أن "صلاح العلاقات بين الدول العربية هو الطريق الحقيقي لجعل التعاون العربي المشترك هو الذي سيستفيد".

وأضاف المقداد: "تصحيح العلاقات بين الدول العربية بالبعد الثنائي شبه مستحيل"، مؤكدا أن "سوريا آمنت بالبعد العربي لكل قضايانا، وتطالب بتوحيد كل الدول العربية ومواقفها".

وأردف: "لا يمكن أن نقبل بأن نكون بلدا مسؤولا عن التفرقة بين الدول العربية"، مشددا على أنه "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقداد من الجزائر: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية قادم لا محالة وسنرد في الوقت الذي يخدمنا نحن
المقداد: لا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير لإعادة لم الشمل العربي "لتصفية" المشاكل
الجيش الصهيوني الغادر الجبان يلقي قنابل ويجرح مواطنين في موقع العباد الحدودي مع لبنان والجيش اللبناني ينتشر
وزير الداخلية اللبناني يعلن مصادرة 10 ملايين حبة مخدر كانت معدة للتهريب الى الخارج
السيد حسن نصر الله: الانقسام الحاصل بإسرائيل لا سابق له منذ 50 عاما وما يجب أن يشغلنا هو دعم المقاومة بفلسطين
لحل الأزمة.. وزير الخارجية السوري في السعودية
مجلس التعاون الخليجي يبحث امكانية عودة سوريا للجامعة العربية
تشاووش اوغلو يعلن ان موعد الاجتماع الرباعي بشأن سوريا سيعقد بداية الشهر المقبل
تعرض قاعدة امريكية شرقي سوريا لهجوم صاروخي
ألعَرَب إرتكبوا جريمة بيع فلسطين لليهود وأقنعونا بكذبة أن الفلسطينيين باعوا أرضهُم!.
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
فيسبوك