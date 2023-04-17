المقداد: لا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير لإعادة لم الشمل العربي "لتصفية" المشاكل

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي".

وفي مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، قال فيصل المقداد: "وقوف الجزائر إلى جانب سوريا يثير التفاؤل في كل الدول العربية"ـ مشيرا إلى أن "صلاح العلاقات بين الدول العربية هو الطريق الحقيقي لجعل التعاون العربي المشترك هو الذي سيستفيد".

وأضاف المقداد: "تصحيح العلاقات بين الدول العربية بالبعد الثنائي شبه مستحيل"، مؤكدا أن "سوريا آمنت بالبعد العربي لكل قضايانا، وتطالب بتوحيد كل الدول العربية ومواقفها".

وأردف: "لا يمكن أن نقبل بأن نكون بلدا مسؤولا عن التفرقة بين الدول العربية"، مشددا على أنه "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي".