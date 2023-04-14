سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الصهيوني الغادر الجبان يلقي قنابل ويجرح مواطنين في موقع العباد الحدودي مع لبنان والجيش اللبناني ينتشر


اعتدت عناصر الجيش الإسرائيلي على مجموعة من سائقي الدراجات النارية عند مفرق حولا مقابل موقع العباد جنوبي لبنان، وألقت عليهم قنابل دخانية، فأصيب أحدهم برأسه، وانتشر الجيش واليونيفيل.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عناصر من الجيش الاسرائيلي اعتدوا على مجموعة من سائقي الدراجات النارية وألقوا قنابل دخانية عدة عليهم، فأصيب أحدهم برأسه، وذلك عند مفرق حولا مقابل موقع العباد.

 

وأشارت إلى أنه على الفور انتشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المكان.

 

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