سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: الانقسام الحاصل بإسرائيل لا سابق له منذ 50 عاما وما يجب أن يشغلنا هو دعم المقاومة بفلسطين


أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله أن الانقسام الحاصل اليوم في إسرائيل لا سابق له منذ 50 عاما".

وفي كلمة له، قال سماحة السيد حسن نصر الله: "شهدنا هذا العام خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قويا ومتماسكا".

وأضاف سماحته : "الانقسام الحاصل اليوم في كيان الإحتلال لا سابق له منذ 50 عاما".

وشدد أمين عام "حزب الله" على أن "تنامي قدرات المقاومة في قطاع غزة والتفاف الفلسطينيين حول المقاومة يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع".

وأردف: "الضفة اليوم بحق هي درع القدس وأهلها ورجالها وصغارها وكبارها يشكلون الخط الأمامي للدفاع عن المقدسات".

وتابع وتابع سماحته: "ما يجب أن يشغلنا في محور المقاومة هو كيف نقدم المساندة والدعم لتستمر المقاومة في الضفة وفلسطين".

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