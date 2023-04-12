سوريا - لبنان - فلسطين

لحل الأزمة.. وزير الخارجية السوري في السعودية


وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية؛ للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية "سانا"، أنه "سيتم خلال الزيارة إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مبينة أنه "كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له في مطار جدة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية".

وأكدت وكالة "واس" السعودية، أن الزيارة جاءت لعقد مباحثات حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

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