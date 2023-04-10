سوريا - لبنان - فلسطين

تشاووش اوغلو يعلن ان موعد الاجتماع الرباعي بشأن سوريا سيعقد بداية الشهر المقبل


 أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ان الاجتماع الرباعي مع وزراء خارجية سوريا وإيران وروسيا سيعقد في مطلع الشهر المقبل.

ولم تذكر وكالة انباء الاناضول التركية التي اوردت الخبر اية معلومات اخرى عن الاجتماع .

وكان نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، وإيران وسوريا قدعقدوا اجتماعا في موسكو في الرابع من الشهر الجاري تناولوا فيه التحضيرات اللازمة من أجل الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع، حيث عبّر كل منهم عن موقف بلاده "بشكل واضح وصريح واتفقوا على مواصلة الاستشارات في هذا الصدد فيما بينهم.

من جهتها نقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن الاتفاق على موعد لعقد الاجتماع سيتم في المستقبل القريب وان الاستعدادات جارية لتحديد الموعد وكلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل

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