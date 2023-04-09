سوريا تتصدى للعدوان "الاسرائيلي" وتُسقط بعض الصواريخ في المنطقة الجنوبية

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في المنطقة الجنوبية من البلاد وأسقطت بعض صواريخ العدوان.

وذكرت وكالة الانباء السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري ، اليوم الاحد ، أنه" في الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية”.

وأضافت أن" وسائط الدفاع الجوي “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها..وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.