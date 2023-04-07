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سوريا - لبنان - فلسطين
قصف إسرائيلي يستهدف محيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية !
وكالة انباء براثا
31
2023-04-07
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التعليقات
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