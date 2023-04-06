مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الناصرة وسخنين وأم الفحم

تداولت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس، مقطعا مصورا لمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة أم الفحم.

وأفادت وكالة "غزة الآن" الفلسطينية، بوقوع مواجهات بين فلسطيني الـ48 والقوات الاسرائيلية، في كل من مدينة الناصرة وسخنين ومدينة أم الفحم بسبب أحداث الأقصى.

ويأتي هذا بعد أن قال، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى".

وأضاف هنية: "ندين العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى، ونعتبره جريمة غير مسبوقة وعدوانا على أمتنا الإسلامية ومقدساتها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.

وكان المسجد الأقصى شهد قبل يومين، اقتحام القوات الإسرائيلية له، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات