سوريا - لبنان - فلسطين

من الأراضي اللبنانية.. قذائف صاروخية تستهدف إسرائيل


أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل، أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار مجددا في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدة مناطق، بينها شلومي، ومناحيم، وشتولا، ومتسوبا، وإفيريم، على الحدود مع لبنان تتعرض لهجوم مكثف بقذائف صاروخية مصدرها الأراضي اللبنانية.

رداً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان.

واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.

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