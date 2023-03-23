سوريا - لبنان - فلسطين

بعمليّة طوارئ سريعة.. ميقاتي يدعو لإنقاذ لبنان


أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن الأوضاع في البلاد تقتضي عملية طوارئ سريعة للإنقاذ.

وقال ميقاتي خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس، أن "انتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل للحل".

وصرح ميقاتي بعد لقائه بري في عين التينة في بيروت، " كنت صريحا جدا مع دولة الرئيس بأن الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع راهنا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

وأفاد بأن "انتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل إلى الحل".

وأضاف: "من ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية".

وذكر ميقاتي "اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو لا نتفق بتاتا".

وتابع قائلا: "وبدا واضحا أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألا نتفق بتاتا، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية وسوريا تتفقان على إعادة فتح سفارتيهما
بعمليّة طوارئ سريعة.. ميقاتي يدعو لإنقاذ لبنان
لبنان/ أعطى الحاكم بأمره "كلمة السر" فتوقف شراء ال$ فجأة، وتدهور سعره
لبنان/ ماذا وراء أستجواب رياض سلامة؟!
الأسود على خطى اللقيس والبطش والزواري وفخري زاده
العرب يطيلون عمر أسرائيل ..!
المشهد اللبناني الحالي
لبنان/ أكلوا البَلَد لحم ومُصِرون على سرقَة العظم..!
الأسرى الأحرارُ شموخٌ وإصرارٌ ووعدٌ بالانتصار
الأسد يُحدد موقفه من الوجود الروسي في سوريا.. ماذا عن مصالحة تركيا؟
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع :
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
ابو حسنين : ياشيخ انت تعيش بخيالك ولاتتكلم الواقع 1- لايمكن غلق الحدود لانها تحت سيطرة الاكراد وهؤلاء لا يعترفون ...
الموضوع :
خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق
محمد علي : اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ...
الموضوع :
رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد 
ر. ح. ن : هناك تناقض بتصريح الوزير فمن ناحية يقول ان الانتاج الحالي هو 15600 ميغا واط وهذا يجهز 18 ...
الموضوع :
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
فيسبوك