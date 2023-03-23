بعمليّة طوارئ سريعة.. ميقاتي يدعو لإنقاذ لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن الأوضاع في البلاد تقتضي عملية طوارئ سريعة للإنقاذ.

وقال ميقاتي خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس، أن "انتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل للحل".

وصرح ميقاتي بعد لقائه بري في عين التينة في بيروت، " كنت صريحا جدا مع دولة الرئيس بأن الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع راهنا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

وأفاد بأن "انتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل إلى الحل".

وأضاف: "من ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية".

وذكر ميقاتي "اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو لا نتفق بتاتا".

وتابع قائلا: "وبدا واضحا أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألا نتفق بتاتا، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك".