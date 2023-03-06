السيد حسن نصر الله: لا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيسا للجمهورية

شدد أمين عام "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، اليوم الاثنين، على أن الحزب "لا يقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيسا للجمهورية، ولا يسمح أن يفرض أي فيتو من الخارج على أي مرشح للرئاسة".

ونقلت قناة "الميادين عن السيد نصر الله قوله: "نريد جديا انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نريد الفراغ وهذه المصلحة الوطنية الأكيدة، ولا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيساً للجمهورية ولا نسمح أن يفرض أي فيتو من الخارج على أي مرشح للرئاسة".

وأضاف: "نقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر وبالنسبة لأصدقائنا إيران وسوريا لم تتدخلا ولن تتدخلا أبداً في الملف الرئاسي..في الملف الرئاسي قرارنا كاملاً بأيدينا فنختار ونرشح من نريد ولا ننتظر الخارج ولا نراهن على أوضاع إقليمية".

وتابع السيد نصر الله: "نعمل في الليل والنهار ليكون الانتخاب غداً ولا ننتظر تسويات وأقول للبنانيين لا تنتظروا تسويات"، متابعا: "لا علاقة للملف النووي الإيراني بأي شيء في المنطقة لا انتخابات الرئاسة في لبنان ولا غيرها".

واوضح: "المشكلة بين السعودية وإيران تتعلق بالوضع الإقليمي وخاصة في اليمن والحل موجود في صنعاء عند القيادة اليمنية".

وأكمل السيد نصر الله: "نقول تعالوا لنعطي الاستحقاق الرئاسي البعد الداخلي كاملا..في نقطة تعطيل النصاب نحن في السابق اتهمنا بتعطيل النصاب، واليوم نسمع من قادة كتل نيابية ونخب سياسية بأنه في حال كان المرشح الرئاسي من محور الممانعة سنعطل الجلسة".

وأضاف: "نقترح بأن يسمي كل طرف مرشحه للرئاسة ونذهب إلى مجلس النواب فإن حضر النصاب ننتخب الرئيس مباشرة..ليس هناك شيء اسمه مرشح حزب الله وهدف هذه التسمية هو القضاء على الشخص الذي ندعمه".