سوريا - لبنان - فلسطين

نبيه بري: لبنان لا يحتمل شهورا والحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية


لفت رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" ان البلد لا يحتمل شهورا وان الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة بالمؤسسات ويعيد للدولة آلية عملها.

ورأى الرئيس بري أن "نسبة من التفاؤل تعادل نسبة القلق، لجهة أن المناخ الدولي والإقليمي ربما يكون مؤاتياً للتوافق على رئيس للجمهورية مع غياب أي فيتو خارجي على مرشح معين".

وأشار إلى "إنتظار ما ستسفر عنه آخر الاتصالات الداخلية من جهة، واستكمال استكشاف الأجواء الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لتحديد خطوته التالية".

في السياق، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني السيد "هاشم صفي الدين" ان اللبنانيون قادرون على حل مشاكلهم شرط أن لا يراهن بعضهم على الخارج ووعوده.

وكلام السيد صفي الدين أتى خلال الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد رئيس الهيئة الايرانية للمساهمة في اعادة اعمار لبنان "حسام خوش نويس".

بدوره، شدد رئيس كتلة الوفاء للمقااومة النائب "محمد رعد" على ان ومفتاح الحل في لبنان هو بتفاهم داخلي.

كلام خلال رعايته اللقاء السنوي الذي نظمه "التجمع الاسلامي لأطباء الاسنان" في منطقة جبل عامل الثانية في النبطية، جدد رعد التأكيد بعدم القبول ان يسمي الخارج رئيس جمهوريتنا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نبيه بري: لبنان لا يحتمل شهورا والحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
جبل النار يشتعل ناراً ويتقد لهباً ويسخو شهادةً
هدايا الڨالانتاين بين صهاينَة تل أبيب وصهاينة العرَب..!
هدايا الڨالانتاين بين صهاينَة تل أبيب وصهاينة العرَب..!
سوريا ولبنان يمُران في مرحلة ألتحدي الأصعب مع أميركا وغُرَبانها.
أزمة التطبيع والتخلي العربي ظرفٌ طارئٌ أم حالةٌ دائمةٌ
شهداء ومصابون خلال اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي في نابلس
ماركات العملاء اللبنانيين للخارج أشهَر من أحذية "أديداس" "نايك" "وتي تايلور".
تبعات الهزة الأرضية.. لبنان تغلق المدارس والجامعات غداً
عدم استقرار لبنان لأسباب صراع فلسطين..!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك