تبعات الهزة الأرضية.. لبنان تغلق المدارس والجامعات غداً

قررت لبنان، اغلاق المدارس والجامعات يوم غد الثلاثاء بعد الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون اليوم.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان "إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٢١/٢/٢٠٢٣، بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء اليوم وشعر بها سكان لبنان والمنطقة".

وكلف الحلبي بحسب البيان "المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني".

ووقع مساء اليوم الاثنين، زلزال في مدينة انطاكيا التركية، شعر بها سكان عدة دول، شعر به سكان دول فلسطين ولبنان وسوريا.