تفاصيل العدوان الاسرائيلي الغاشم على دمشق بضربات صاروخية جبانة

أعلنت سوريا، صباح الأحد 19 فبراير/شباط 2023، عن استشهاد 5 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، جراء قصف إسرائيلي غاشم بالصواريخ، استهدف عدة نقاط وسط العاصمة السورية دمشق ومحيطها، من بينها مبنى يقع فيما يعرفه سكان دمشق بـ"المربع الأمني".

وكالة أنباء"سانا"، نقلت عن مصدر عسكري- لم تسمه - قوله إن إسرائيل شنت "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفةً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها".

أشارت الوكالة إلى أنه من ضمن "أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين"، وأكد المصدر العسكري للوكالة استشهاد 5 وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة، فضلاً عن حدوث أضرارٍ مادية لحقت بعدد من الأحياء في دمشق ومحيطها

وألحق هذا الهجوم النادر الموجّه أضراراً بعدة مبانٍ في المنطقة كثيفة السكان، بالقرب من ميدان الأمويين في قلب العاصمة دمشق وسط المناطق السكنية.

لم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم استهدف شخصاً معيناً، لكن حي كفرسوسة الذي طالته الصواريخ، هو نفس المنطقة التي استشهد فيها عماد مغنية القائد البارز السابق لـ"حزب الله" عام 2008، عندما وقع تفجير في كفرسوسة.

حتى الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش لم يصدر أي تعليق من إسرائيل، على الاتهام لها بشن ضربات في دمشق.

وتشن إسرائيل منذ ما يقرب من عشر سنوات تقريباً هجمات عدوانية جوية على سوريا، ونادراً ما يعترف المسؤولون الإسرائيليون بمسؤوليتهم عن عمليات محددة.