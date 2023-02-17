انهيار مبنى في حي البياضة بمدينة حمص في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بانهيار مبنى خال من السكان ومؤلف من ثلاثة طوابق قرب دوار المكاتب، اليوم الجمعة، في حي البياضة بمدينة حمص دون ضحايا.

وأفاد مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل بأن البناء خال من السكان، ومتضرر بسبب جرائم المجموعات الإرهابية خلال فترة وجودها في المنطقة.

وأشار إلى أن الانهيار حدث جراء الهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، موضحا أنه تم إخلاء الأبنية المجاورة ضماناً للسلامة إلى مراكز الإيواء بينما تعمل الآليات على رفع الأنقاض.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.